Adriano: "Mascalzone, ti darò la caccia come un dannato, vedrai il diavolo in terra"

L'ex bomber dell'Inter furioso, la madre è stata vittima di una truffa telematica ed ha versato 15mila reais a un ladro pensando fosse il figlio

Disavventura per l’ex attaccante dell’Inter Adriano: la madre dell’Imperatore, Dona Rosilda, è stata vittima di una truffa perpetrata da criminali che si sono spacciati per il bomber tramite un numero falso su WhatsApp ed hanno ottenuto di farsi trasferire 15.000 reais (circa 2.400 euro) su un conto bancario.

La denuncia di Adriano

E’ stato proprio Adriano, attualmente 43enne, a denunciare la truffa con un video pubblicato sui suoi social network.: “Mia madre ha appena depositato 15.000 dollari su un conto di truffatori che hanno finto di essere me ma non doveva farlo perché non ho cambiato numero. Quel mascalzone farebbe meglio a restituirli, perché ti darò la caccia come un dannato. Non scherzare con le madri, le nonne o la famiglia”.

La minaccia dell’Imperatore

Il tono di Adriano è severo: “Vi avverto, vedrete se non capisco chi è. Sono Adriano. Ragazzi, fate attenzione, ci sono un sacco di mascalzoni in giro. Quando si tratta di famiglia, è diverso. Vi do 24 ore per restituirlo, altrimenti vedrete il diavolo in terra“. Non sono state rilasciate informazioni sull’identità dei truffatori né se le forze dell’ordine siano state informate dell’incidente.

In Brasile Adriano aveva iniziato la carriera come terzino sinistro nelle giovanili del Flamengo, vinse i suoi primi titoli quell’anno: la Taça Rio e il Campeonato Carioca senza però giocare mai una partita. I suoi primi trionfi furono la Taça Guanabara e il Campionato Carioca nel 2001. Poi il boom all’Inter, la carriera in Italia e il rientro in patria. Il titolo del Campionato Brasiliano del 2009 è stato senza dubbio il più importante nel rapporto tra Adriano e il Flamengo.