Adriano, toccante messaggio a Simone Biles

L’ex attaccante dell’Inter Adriano ha scritto un toccante post nei confronti di Simone Biles dopo il ritiro per il troppo stress: “Simone Biles… So esattamente cosa ti sta succedendo e non è giusto che le persone debbano giudicarti in maniera così severa”.

“Sii felice e prenditi cura di te. Anche io sono passato attraverso tutto questo e ancora oggi mi chiedono perché e cosa è successo. Possa Dio perdonare queste persone cattive”, ha concluso l’attaccante nerazzurro.

OMNISPORT | 29-07-2021 11:58