Adriano: "Un film sulla mia vita"

L'ex attaccante dell'Inter Adriano in un'intervista a Fcinternews ha annunciato l'uscita di un documentario sulla sua vita: "Prossimamente uscirà un documentario sulla mia vita e anche un film di fantascienza che mi riguarda. Non è ancora stato scelto l’attore che mi interpreterà. Il direttore e lo staff del film andranno presto in Italia per parlare con le persone con le quali ho condiviso la mia vita nel vostro Paese".

Sul possibile ritorno di Mourinho all'Inter si esprime così: "Josè è un grandissimo allenatore. Ma devo dire che anche Luciano Spalletti mi piace. La decisione dipende dal club".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 18:12