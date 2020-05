Adrien Rabiot è tornato in Italia

Adrien Rabiot è rientrato a Torino. Dopo le polemiche per il suo ritardo, il centrocampista francese della Juventus ha fatto ritorno nella propria abitazione dalla Costa Azzurra, dove ha trascorso il lockdown.

"Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di… sciopero", è il messaggio che il francese ha scritto sui social, in polemica nei confronti delle indiscrezioni che lo davano in rottura con il club e i compagni per la questione stipendi. All'estero resta adesso solamente Gonzalo Higuain, ancora in Argentina.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 21:14