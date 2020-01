Adrien Rabiot ha scelto il proprio futuro

Il livello delle prestazioni di Adrien Rabiot sta crescendo. Elogiato dal Ceo Fabio Paratici prima della partita contro il Cagliari, e dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara vinta 4-0, il francese si sta acclimatando al calcio italiano.

Per questo l'ex Psg non ha alcuna intenzione di lasciare la Serie A, come ribadito in zona mista dopo la partita contro i rossoblù che ha confermato la Juve in testa alla classifica, a dispetto dei tanti interessamenti dalla Premier League: "Il campionato italiano non è facile, mi sto adattando. Non ho dubbi sul fatto che il mio futuro sia qui".

"Il 2019 è stato un anno molto buono per me, credo che questo 2020 possa essere molto positivo – ha aggiunto Rabiot – Il ruolo non è un problema, sono a disposizione della squadra. A destra posso rientrare sul sinistro, mentre a sinistra arrivo facilmente alla conclusione".

SPORTAL.IT | 06-01-2020 23:11