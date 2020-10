Adrien Silva alla Sampdoria: contratto biennale

Rinforzo a centrocampo per la Sampdoria dopo l’addio di Vieira: ufficiale l’acquisto di Adrien Silva, centrocampista 31enne reduce dall’esperienza in Premier League con il Leicester. Il giocatore ha messo la firma sul proprio contratto.

Questo il comunicato del club blucerchiato: il giocatore arriva in Serie A dopo aver risolto il proprio contratto con la società inglese. “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022”.

Colpo low cost dunque per la squadra di Ferrero: Silva era arrivato in Premier League nel 2017 dopo aver vestito la maglia dello Sporting Lisbona, nell’ultima stagione ha giocato invece in Ligue 1 in prestito al Monaco.

OMNISPORT | 03-10-2020 22:27