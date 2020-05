Aduriz dice basta con il calcio giocato

Come riportato dal Mundodeportivo, Aduriz, leggendario attaccante spagnolo, ha deciso di lasciare il calcio giocato. Classe 1981, ha legato la sua carriera soprattutto alla maglia dell'Athletic Bilbao (172 reti in 407 presenze).

"A livello mentale continuerei ma il mio problema all'anca non me lo permette", le parole dell'ormai ex attaccante spagnolo. Aduriz è stato uno degli attaccanti più letali in aria di rigore nella storia del calcio iberico.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 07:58