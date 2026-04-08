Bosnia-Italia, Donnarumma: il raccattapalle eroe rivela cosa ha urlato ed arriva la frecciata di Zoff a Gigio

Afan Cizmic è il raccattapalle 14enne che ha rubato il bigliettino a Gigio durante i rigori con la Bosnia: "L'ho fatto per il mio paese". Intanto Zoff punzecchia Gigio

Si chiama Afan, ha 14 anni, e in Bosnia è un eroe: è lui il raccattapalle che ha soffiato il bigliettino a Gigio Donnarumma con gli appunti sui tiratori bosniaci ai calci di rigore. “L’ho fatto per il mio paese”, ha detto Afan. Intanto fa notizia anche la presunta frecciatina di Dino Zoff a Donnarumma.

Afan Cizmic, il 14enne eroe bosniaco

Eroe nazionale a soli 14 anni, per una partita di calcio. In Bosnia si festeggia ancora la qualificazione ai Mondiali ai danni dell’Italia, battuta ai rigori anche per merito di Afan Cizmic, giovanissimo calciatore del Celik, raccattapalle martedì scorso a Zenica: è stato lui a soffiare il bigliettino con su scritte le caratteristiche dei tiri dei bosniaci, togliendo a Donnarumma la possibilità di ricordare la modalità di battuta.

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Un gesto istintivo: non appena ha visto il “pizzino” abbandonato sul rettangolo di gioco, è corso in campo e lo ha portato via. “Ho pensato per tutta la partita a come avrei potuto aiutare i miei idoli”, ha dichiarato Afan alla Gazzetta dello Sport. Poi il lampo di genio: “Ho visto Donnarumma guardare un foglio e lasciarlo al limite dell’area di rigore dopo il primo tiro di Tahirovic. E sono corso in campo per prenderlo”.

Il pizzino rubato e la reazione di Donnarumma

“Una scelta istintiva e di cuore”, così l’ha giustificata Afan, uno dei raccattapalle del Bilino Polje, il più famoso di tutti a giudicare dal risultato ottenuto, un po’ per fortuna, un po’ per bravura dei tiratori bosniaci, perfetti dagli undici metri. Privato dei suoi appunti, Donnarumma si è scagliato contro uno steward: “Pensava fosse lui il colpevole e ha iniziato a urlargli contro, era fuori di sé”, ha proseguito Afan nel suo racconto.

Gli attimi immediatamente successivi al “furto” del bigliettino sono stati concitati e carichi di tensione: “Donnarumma ha provato a strappare il foglietto di Vasilj, l’arbitro lo ha fermato. Non era tranquillo, ecco perché si è tuffato male sui nostri rigori. Ma rimane un grande portiere e per l’Italia e la nazionale azzurra nutro un enorme rispetto. L’ho fatto per il mio paese”.

E così Afan, che sogna di diventare come il suo idolo Cristiano Ronaldo e di indossare, un giorno, la maglia della Bosnia, è diventato l’eroe di un paese intero, che sogna a occhi aperti per la qualificazione al Mondiale, a scapito dell’Italia, rimasta a casa per la terza volta di fila: “Ma i giocatori di Gattuso sono stati eccezionali, non mi hanno accusato e l’ho apprezzato molto. Mi auguro che molto presto l’Italia torni a gioire, magari tra quattro anni sarò anche io in campo”, conclude Afan.

Zoff e la frecciata a Donnarumma

Nel frattempo fanno discutere le parole che Dino Zoff avrebbe riferito a Carlos Turrini di Tutti Convocati. Su “X”, il producer ha rivelato il contenuto di una telefonata di auguri di Pasqua, che l’ex portiere della Juventus e della nazionale, campione del mondo nel 1982, gli ha fatto domenica scorsa.

Alla domanda di Turrini “com’è che ai tuoi tempi riuscivamo ad andare ai mondiali?”, Zoff gli avrebbe risposto: “Ma secondo te io avevo bisogno di un foglietto per parare i rigori ai bosniaci?”. Nei commenti, però, non tutti appoggiano Zoff. C’è chi come Mack Futuristico che si domanda: “Ma perché Zoff parava i rigori?”.

Altri come Carmelo Stellitano ricordano che anche Zoff non era esente da errori e che “prendeva gol da 40 metri entrati nella storia”, riferendosi alle due reti incassate dall’Olanda nel Mondiale del 1978. C’è anche chi ha risposto a Turrini, come Claudio Piagner: “Nel 1976 agli Europei non ci andammo, nel 1980 eravamo paese ospitante. Nel 1986 e nel 1990 eravamo qualificati di diritto al Mondiale e nel 1992 agli Europei non ci qualificammo”. Infine la domanda retorica dell’utente San Forzino de’ Lebbrosi: “Dunque non andiamo ai Mondiali da 12 anni perché non pariamo bene i rigori?”.