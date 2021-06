Afellay: "Messi vomitava in bagno prima delle partite"

Ai microfoni di AS, l’ex calciatore del Barcellona Ibrahim Afellay ha rivelato alcuni problemi che ha accusato prima di scendere in campo: “Ho avuto molti problemi con i pasti, spesso non riuscivo a mangiare prima delle partite. Era una situazione molto difficile, ma mi sforzavo di mangiare. Per me è stato davvero difficile – ha ammesso Afellay – Gli altri ragazzi sono molto più impegnati mentalmente il giorno prima della partita mentre tu arrivi nello spogliatoio, poco prima dei match e sembrava che mi fosse morte un parente o qualcosa del genere”.

Anche Leo Messi accusa problemi analoghi ad Afellay, come ha riportato l’ex giocatore del Barcellona: “Io ho potuto vivere da vicino Leo. La pressione era così grande che spesso, appena prima di uscire, vomitava in bagno. A volte lo vedevi anche in ​​partita o poco prima dell’inizio”.

OMNISPORT | 18-06-2021 16:42