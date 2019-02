Affare Hamsik, ore decisive

La lunga telenovela legata al futuro di Hamsik pare giunta al capitolo finale. Come riportato da Radio Kiss Kiss, le prossime saranno ore decisive per il passaggio del 31enne centrocampista al club cinese Dalian.

Il patron De Laurentiis starebbe attendendo i documenti rivisti e corretti per dare il via libera alla cessione dello slovacco che, da giorni, aspetta di poter cominciare la sua nuova avventura, dorata, nel campionato cinese (incasserà circa nove milioni di euro, più bonus, a stagione per i prossimi tre anni).

SPORTAL.IT | 13-02-2019 08:50