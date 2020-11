Affare in corso, i tifosi: Napoli, non lasciartelo sfuggire

È arrivato a Napoli negli ultimi giorni di mercato, quasi in sordina, visto che il caso della mancata partenza della squadra azzurra per la sfida di Torino contro la Juventus aveva già rubato la scena. Tiemoué Bakayoko si è rivelato la pedina, fortissimamente voluta da Gattuso, che ha consentito agli azzurri di far quadrare il cerchio e di trovare il sospirato equilibrio in mezzo al campo. Tanto che, in queste ore, sono cominciate le trattative per il suo trasferimento definitivo all’ombra del Vesuvio.

Dal Chelsea al Napoli in prestito secco

Già, perché Bakayoko è approdato al Napoli in prestito secco per l’attuale stagione: il Chelsea lo ha ceduto agli azzurri a titolo temporaneo, accollandosi anche parte dell’ingaggio e con la promessa di discutere della sua situazione più avanti. Il momento è arrivato. Giuntoli, ds azzurro, sta spingendo per definire il prima possibile l’acquisto a titolo definitivo. E anche Bakayoko è sempre più convinto della bontà della sua scelta. Aveva scelto il Napoli soprattutto per Gattuso, ora si è già innamorato della città, dei tifosi, del progetto tecnico del Napoli. Del resto, quando ti alzi dal letto la mattina e la prima cosa che vedi è il panorama del Golfo, da ammirare dalla suggestiva terrazza di Posillipo dove Bakayoko è andato a vivere (era la casa di Callejon), non è che ti vengano troppi dubbi sul da farsi.

Il gentleman’s agreement per Bakayoko

Le discussioni non dovrebbero andare per le lunghe, visto che di fatto i contorni dell’affare sono già stati delineati al momento del prestito. Nulla di scritto, solo un gentleman’s agreement tra i due club secondo cui il Napoli avrebbe potuto esercitare un diritto di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nicolò Schira scrive sul suo profilo Twitter: “Il Napoli sta lavorando per acquistare a titolo definitivo Tiemoué Bakayoko (attualmente in prestito) dal Chelsea. Marina Granovskaia ha chiesto 18/20 milioni per cedere il centrocampista. Trattative in corso”.

Riscatto Bakayoko, il parere dei tifosi

Non c’è tifoso del Napoli che non approvi l’acquisto di Bakayoko. “Va riscattato subito, si è rivelato essenziale per la squadra”, scrive Salvatore. “A 18 milioni sarebbe davvero un affare, mettiamo subito nero su bianco”, l’invito di Pasquale. Intervengono anche alcuni sostenitori del Milan: “Perché il Chelsea al Milan aveva chiesto prima 40 milioni per poi scendere soltanto fino a 30?”. Risposta di Ciro: “L’affare Jorginho, girato dal Napoli al Chelsea quando praticamente era già del City, non vi dice niente?”.

