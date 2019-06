Affari in vista tra Empoli e Parma

Rivali nell’ultimo campionato per evitare la retrocessione in Serie B, Empoli e Parma possono ora essere protagoniste di diverse operazioni incrociate sul mercato.

Oltre al nome di Francesco Caputo, che non seguirà i toscani in Serie B e che ha tanti ammiratori in Serie A, tra i quali proprio il Parma, è spuntato ora anche quello di Leo Stulac.

Lo sloveno, che il Parma aveva acquistato la scorsa estate dal Venezia, è reduce da un discreto campionato d’esordio in Serie A, ma potrebbe accettare di tornare tra i cadetti per avere più continuità d’impiego.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 11:35