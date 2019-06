Affondo del Napoli: sgarbo di mercato alla Juventus

Il Napoli piomba su Kostas Manolas. Il difensore della Roma, tra gli obiettivi principali di mercato della Juventus, ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro: i bianconeri si erano fatti avanti con l’entourage nelle scorse settimane, ma ora è tutto fermo in attesa dell’ufficializzazione del nuovo allenatore.

Gli azzurri vogliono approfittare della situazione per fare un’offerta e beffare i campioni d’Italia: l’ostacolo per i partenopei è la richiesta d’ingaggio dell’ellenico, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, riporta Tuttomercatoweb. “Non lo so se rimarrò a Roma”, aveva detto il difensore giallorosso a fine maggio. Su di lui non ci sono solo Napoli e Juventus, ma anche club di Premier League come Arsenal e Manchester City. Pochi giorni fa, in occasione di Grecia-Italia, Chiellini aveva elogiato il centrale dei capitolini, che aveva ricambiato così: “Non so ne sarò un compagno di Chiellini, ma lo ringrazio per le sue belle parole nei miei confronti”.

In caso non arrivasse Manolas, la Juventus ha sul tavolo svariati nomi come alternativa. Matthijs De Ligt starebbe cercando casa a Parigi ed è quindi sempre più lontano dai bianconeri; Marquinhos, brasiliano del Paris Saint Germain, è tentato dal ritorno in Italia dopo l’esperienza con la Roma: costa 60 milioni ma è considerato un incedibile dal club parigino: l’arrivo di De Ligt potrebbe però cambiare le carte in tavola. Da non escludere un ritorno di Medhi Benatia, disposto a fare retromarcia dopo l’addio di gennaio, dovuto più che altro a problemi con Massimiliano Allegri. Che però non è più l’allenatore della Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 16:33