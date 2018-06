De Paul fa l'occhiolino alla Fiorentina

Rodrigo De Paul si sente pronto per il salto di qualità e strizza l’occhio alla Fiorentina.

“E’ stato uno dei più positivi quest’anno. Si è trovato molto bene a Udine. E’ una grande società ed un grande ambiente. Ci sono richieste dall’estero, Porto e West Ham su tutte, però l’Italia… Vorrebbe restare in serie A ancora a lungo. In più Firenze è una piazza speciale per gli argentini, lo dice la storia..” le parole del suo procuratore Bruno Conti, intervistato da Tuttomercatoweb.com.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 14:45