Ag. Laxalt: "Napoli? Speriamo"

Intervenuto a 'Radio Crc', il procuratore di Laxalt ha commentato la situazione del suo assistito: "Il giocatore è soddisfatto del Mondiale che ha disputato, ora è tornato e inizierà la preparazione per la prossima stagione".

"Quando ha rinnovato con il Genoa – continua l'agente -, il club gli ha concesso un miglioramento economico ma Laxalt è un professionista e vuole fare uno step in avanti nella sua carriera".

Il profilo dell'uruguaiano è stato accostato al Napoli ma l'agente smentisce: "Tutto ciò che so sull'interessamento del Napoli l'ho letto sui giornali, a me non hanno chiesto nulla, solamente se fossi io l'agente del giocatore. Diego è ovviamente interessato alla destinazione Napoli, c'è un grandissimo allenatore, speriamo si possa concretizzare".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 14:00