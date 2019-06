Michael Agazzi e la Cremonese proseguono insieme. Il portiere bergamasco difenderà i pali della porta grigiorossa anche nella prossima stagione. “Sono felice – spiega dopo aver raggiunto l’accordo – : era l’unica cosa che davvero volevo. Ho deciso fortemente di rivestire i colori grigiorossi, perché credo fino in fondo in questa nuova avventura. Nelle scorse settimane ho ricevuto proposte da diverse società, ma ho preferito da subito continuare con la Cremonese. Qui mi sono trovato molto bene e anche la mia famiglia è molto felice: questi fattori sono i più importanti, la mia benzina”.

Agazzi, arrivato in grigiorosso lo scorso novembre, analizza così la sua prima stagione con la Cremonese: “Sono stati mesi che hanno dato ancora più convinzione alle mie certezze. Per giocare a calcio qualità e talento sono fondamentali, però se non ci sono umiltà, dedizione e spirito di sacrificio si rischia di implodere. Nella scorsa stagione siamo passati da un momento molto difficile ad un uno estremamente positivo: questo ci dovrà servire per il futuro perché nel calcio come nella vita dall’esperienza vissuta si deve trarre vantaggio. Detto ciò, l’anno scorso non esiste più: conta solo l’oggi, le fondamenta del domani partano da qui”.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 13:25