Agente Hysaj, veleno contro Ancelotti

L'agente dei terzini del Napoli Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui a Radio Punto Nuovo ha attaccato pesantemente l'ex tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti: "Ancelotti aveva distrutto Hysaj del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto certezze. A Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore ed i calciatori. Ma tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti e rivalutati da Gattuso".

"Gattuso è un allenatore bravo, fa un calcio diverso. Secondo me è venuto a Napoli in una situazione catastrofica, ma ha fatto un lavoro più che eccellente. Al Napoli devi fare l’allenatore e magari Ancelotti non era adeguato per questo".

SPORTAL.IT | 17-02-2020 16:14