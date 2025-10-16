Agente Inzaghi e Lukaku: la verità su Simone in Arabia, Romelu poteva andare al Real

Federico Pastorello si confessa ad As, dall'inizio della carriera grazie a Couto al rapporto speciale tra il bomber belga e Antonio Conte

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha iniziato a negoziare durante l’era di Gaspart, Moratti e Galliani e rimane uno degli agenti di calcio più stimati d’Europa. Federico Pastorello, uno degli agenti più potenti del momento, con un portfolio che include giocatori del calibro di Lukaku e allenatori come Simone Inzaghi, si confessa ad As e racconta la sua carriera, da quando a 18 anni andò a seguire la trattativa che ha portato Fernando Couto dal Porto al Parma, la vera svolta per la sua vita perché si appassionò al punto da scegliere il mestiere da fare “da grande” ai retroscena sui suoi assistiti più famosi.

130 voli all’anno e 10 uffici in tutto il mondo

Per Pastorello “questo lavoro non è un lavoro, è la tua vita. Non ci sono orari, niente vacanze, niente weekend, niente festività, perché in Inghilterra giocano anche a Natale. Quindi questa è una professione che, se la fai, la vivi. Ecco perché, almeno nel mio caso, mi coinvolge così tanto che i miei clienti diventano anche miei amici, perché sono le persone con cui parli più spesso nella tua vita, e si crea un rapporto intimo che ci permette di parlare di cose che vanno oltre il tecnico o la trattativa, che è la base di tutto, ma finiscono per mescolarsi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per mantenere il controllo sull’enorme numero di giocatori che gestisce usa un metodo: ogni giocatore che segue ha un collaboratore che lo aiuta a supervisionare la gestione quotidiana. Ogni collaboratore segue tra gli otto e i dieci clienti, quindi ha molta disponibilità a seguirli da vicino. Gestire tutto questo è un impegno enorme: 130 voli all’anno in media con 10 uffici in tutto il mondo: quattro in Brasile, uno a Monaco, che è la sede centrale, uno a Londra, un altro a Porto, Istanbul, Dubai, Zagabria..

La scelta di Inzaghi

Sulla decisione di Inzaghi di lasciare l’Inter per l’Al Hilal rivela: “Certo, per chi non conosce la Saudi Pro League, potrebbe esserci ancora un piccolo rischio, ma al di là dell’aspetto economico prevalente, il divario con il calcio europeo è oggi molto più ridotto. I club arabi hanno rispettato tutti i loro impegni, investendo in strutture, stadi, staff tecnico e assistenza medica. La passione lì è incredibile e l’energia con cui affrontano trattative e acquisizioni è davvero accattivante. I calciatori di oggi sono molto più disposti a viaggiare lì che in molte altre città europee, senza necessariamente guadagnare quattro o cinque volte tanto. Città come Riyadh e Jeddah hanno un’alta qualità della vita. Il clima è ancora impegnativo per quattro mesi all’anno, ma gli allenamenti serali sono un ottimo modo per mantenersi in forma”.

Il tira e molla di Lukaku

Fu lui a portare Lukaku al Chelsea quando lo volevano anche altri grandi club europei ma non fu la scelta giusta: “No, è chiaro che col senno di poi, probabilmente no. Per molti versi, sì, perché Romelu fu inserito nella lista del Pallone d’Oro quell’anno, cosa mai accaduta prima, e fu un trasferimento record dal campionato italiano. Credo che rimanga ancora il record del Chelsea. Fu la decisione giusta in quel momento. Poi ci sono le variabili umane; nessuno avrebbe potuto prevedere le difficoltà di Lukaku, forse non tanto ambientali, perché conosceva il club, quanto piuttosto nel suo rapporto con l’allenatore.

Veniva da un rapporto quasi padre-figlio con Conte, e quella differenza di approccio lo condizionò in qualche modo, insieme all’infortunio che subì. Se non fosse stato per quello, la storia sarebbe stata diversa. Col senno di poi, forse io come procuratore non avrei fatto quel trasferimento. Ma sarebbe potuto anche rimanere all’Inter, e tutto sarebbe cambiato. Conte se n’è andato, così come Achraf Hakimi, che è stato importante nella stagione di Romelu. È facile parlare a posteriori, ma non sappiamo cosa sarebbe successo se fosse rimasto”.

Il rapporto con Conte

Poi la confessione: “Penso che il Real Madrid sia il miglior club del mondo per molte ragioni. Devo essere onesto e dire che c’era un’opportunità, in un momento in cui non era chiaro dove sarebbe andato Romelu e con Ancelotti come allenatore. Stavano pensando di rinforzare l’attacco, ma erano già concentrati sul grande acquisto di Mbappé per l’anno successivo e non volevano spendere soldi per un prestito. Quindi diciamo che c’era un’opportunità perché Ancelotti l’avrebbe gradita; ha sempre avuto grande stima di Lukaku, ma purtroppo non si è concretizzata”. Ora se lo gode Conte a Napoli: “Lukaku si è adattato bene all’Italia; parla sei o sette lingue, e lì si sente più vicino alla cultura. Diciamo che si è sempre sentito a suo agio ovunque andasse, ma l’Italia è il posto dove si sente più a casa. Era deluso da altre esperienze professionali di cui non ero coinvolto in quel momento, e aveva bisogno di certezze.

E la cosa più importante per un giocatore è l’allenatore. Antonio lo ha chiamato e gli ha chiesto di venire, e lui ha accettato subito. Non se n’è nemmeno parlato. Era il momento migliore per lavorare di nuovo insieme, e i risultati gli hanno dato ragione. Romelu ha vinto il suo secondo Scudetto , ed è stata una grande soddisfazione perché ha giocato un ruolo da protagonista.Ricordo l’anno in cui lo trasferii dal Manchester United all’Inter, la presenza di Conte all’Inter fu decisiva; voglio dire, minacciò persino di andarsene se non lo avessero preso. Quindi, da questo punto di vista, è stato davvero un elemento fondamentale per il successo della trattativa”.

Ultima riflessione sulla decisione di far giocare a Perth e Miami le gare di Milan e Barcellona: “Purtroppo, che ci piaccia o no, i giocatori stessi vogliono comunque guadagnare queste somme e vedere il loro club investire per acquistare campioni, ecc., generando così costantemente nuove entrate per il club. Quindi quello che non credo sia giusto è aumentare il numero di partite. Questo Mondiale per Club è stata una bella competizione, ma ha fondamentalmente creato enormi problemi ai giocatori che vi hanno partecipato perché non si sono presi una vera vacanza. Purtroppo, alla fine, i club cercano tutte queste cose per aumentare i guadagni, e il giocatore deve adattarsi un po’. Quello che cercherei di fare è limitare il numero di partite. Il numero di partite a campionato che alcuni atleti giocano oggi, che è di 55-60, è quasi disumano, anche perché i ritmi sono sempre più serrati. Tanto che non è un caso; sono statistiche evidenti: ci sono sempre più infortuni, nel senso di lesioni ai legamenti, infortuni importanti, perché purtroppo il corpo arriva a un punto in cui si difende e dice: “Devo fermarmi perché sto crollando”.