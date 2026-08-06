Antonelli penalizzato a Monza: Mercedes pronta a tutto per frenare Ferrari. Vasseur avverte sull’ADUO: “Cambia poco”

A Brackley si valuta una penalità strategica per Antonelli a Monza pur di arginare la rimonta delle Ferrari di Leclerc e Hamilton

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Manca ancora un mese esatto al Gran Premio d’Italia, ma in casa Mercedes già si valuta la possibilità di costringere Antonelli a scendere in pista a Monza con una penalità. Una penalità calcolata e studiata, per limitare la risalita delle Ferrari di Leclerc e, soprattutto, Hamilton, in classifica. La Rossa, infatti, dopo lo stop estivo, al massimo proprio a Monza, dovrebbe verosimilmente poter sfruttare la spinta garantita dall’ADUO. Un aggiornamento importante, ma che, sentendo le parole di Vasseur, non permetterebbe a Charles e Lewis di avvicinare pienamente Kimi e George.

Vasseur vede il bicchiere Ferrari mezzo pieno

Partendo proprio dalle ultime dichiarazioni del team principal di Maranello, le Ferrari già al rientro o, come detto, al massimo a Monza, dovrebbero presentarsi con l’aggiornamento ADUO: “La prima parte di stagione è andata bene, ma avrebbe potuto andare meglio”, ha esordito Vasseur, che ha aggiunto: “Almeno a livello di motore, Mercedes è ancora ben avanti a noi. Nonostante il deficit di partenza, direi che ce la stiamo cavando piuttosto bene. Certo, non basta, perché noi vogliamo vincere”.

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Rosse pronte a lottare fino alla fine

In merito agli aggiornamenti che garantirà l’ADUO, ad Auto Hebdo, il dirigente francese conferma il suo proverbiale realismo: “Ci aiuterà, quello sì, ma non penso che riusciremo a riprendere completamente le Mercedes. La questione però è che dal motore abbiamo un ritardo di giusto uno o due decimi a giro. Non è un vantaggio così importante da colmare…”.

Mercedes prepara la controffensiva

Un avvertimento che deve essere giunto forte e chiaro dalle parti di Brackley e Brixworth, dove la Mercedes studia il piano migliore per piazzare a sua volta l’aggiornamento nel momento più consono per limitare i danni di una inevitabile penalità per Antonelli e sfruttare pienamente il boost garantito dalla power unit evoluta. D’altronde, Mercedes è ben conscia di non poter farsi trovare impreparata e di dover rispondere a Ferrari.

Nuovo Energy Storage Mercedes pronto al debutto

I problemi di affidabilità della batteria e dell’elettronica di controllo, sono bene noti e hanno compromesso il weekend in Spagna di Antonelli e quello in Canada di Russell. Il tutto, scrive la Gazzetta dello Sport, senza dimenticare i “problemi minori in termini di erogazione della potenza a singhiozzo sulla monoposto di George tra Spa e Ungheria”. Da qui la consapevolezza di dover intervenire, anche a costo di rischiare qualcosa più del dovuto. Il nuovo Energy Storage è in fase di perfezionamento e il debutto potrebbe già avere una data circondata in rosso sul calendario.

Monza scelta quasi obbligata

Non sarà nel weekend del 23 agosto in Olanda, ma – più verosimilmente – in quello del 6 settembre in Italia. L’installazione del quinto esemplare rinnovato sulla monoposto di Antonelli (Russell arriverebbe al quarto) costerebbe, come previsto da regolamento. a Kimi una penalità in griglia nel Gp di casa. L’idea di Mercedes è quella di provare a sfruttare le maggiori possibilità di sorpasso offerta da Monza per permettere al leader del mondiale di recuperare i posti persi al via. La cosa certa è che tra un paio di settimane la corsa al titolo si farà ancora più rovente.