Aggiungi Virgilio Sport alle tue fonti preferite su Google

Un modo semplice per avere sempre a portata di mano le notizie e gli aggiornamenti sul mondo dello sport

Ogni giorno succede qualcosa nel mondo dello sport: partite, risultati, calciomercato, curiosità e grandi eventi si susseguono continuamente, e non è sempre facile restare aggiornati su tutto ciò che interessa davvero. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione più personalizzata e vicina alle passioni di ogni utente.

Da oggi puoi aggiungere Virgilio Sport tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente le notizie, gli approfondimenti e gli aggiornamenti direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per seguire ciò che ami senza dover cercare ogni volta i contenuti che ti interessano di più.

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Come aggiungere Virgilio Sport alle tue fonti preferite

Per aggiungere Virgilio Sport alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare Virgilio Sport tra le fonti disponibili, proprio come mostrato qui sotto.

Virgilio Sport

Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, gli articoli di Virgilio Sport avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra le notizie suggerite da Google.

Un’informazione più vicina alle tue passioni

Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio informativo sempre più personale: aggiungendo Virgilio Sport tra le preferite, puoi restare aggiornato più facilmente su squadre, atleti, competizioni e notizie che segui ogni giorno. Un modo pratico per avere sempre sotto controllo il mondo dello sport, con contenuti accessibili, aggiornati e in linea con i tuoi interessi.

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