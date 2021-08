Aggrappati a Mager

Non è stato un inizio di settimana felice per il tennis italiano che ha visto uscire Lorenzo Musetti, Andreas Seppi e Marco Cecchinato dall’ultimo torneo di preparazione prima dell’Open degli Stati Uniti.

In particolare, ha sorpreso in negativo il ko del giovane toscano opposto ad un avversario abbordabile come l’argentino Federico Coria tuttavia neanche in questa occasione il 19enne di Carrara è riuscito a sbloccarsi, prolungando così un digiuno di vittorie che dura addirittura dal Roland Garros.

Tornando all’attualità, oggi avremo in campo l’unico nostro connazionale superstite nell’Atp 250 di Winston-Salem con Gianluca Mager che contenderà al tedesco Jan-Lennard Struff un posto negli ottavi di finale. I due giocatori si sono affrontati soltanto sulla terra battuta di Napoli nel 2016 con l’affermazione per 7-6 4-6 6-4 da parte del 26enne di Sanremo al termine di un match in cui era stato in grado di procurarsi appena due break-point.

In apertura, i bookmakers si sono schierati in favore del teutonico che, dopo essere arrivato tra i primi sedici a Parigi, è però calato di rendimento con il record tra vittorie e sconfitte sceso sotto il 50%: 18W-21L. La nostra sensazione è che si affronteranno due tennisti non al top della forma con la superficie di gioco maggiormente favorevole al connazionale di Alexander Zverev, titolare di un servizio più incisivo rispetto a quello dell’azzurro.

Nel darvi appuntamento a domani, vi ricordiamo la possibilità di seguire il torneo di Winston-Salem in diretta streaming sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 24-08-2021 09:14