Aglietti e le sue candidate alla serie B

“Quest’anno la lotta per la salvezza è più larga: il Lecce gioca bene, così come il Brescia. Una volta tanto le neopromosse non sono vittime, generalmente due su tre retrocedono sempre”. A dirlo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato Alfredo Aglietti, il tecnico che ha riportato in A il Verona prima di essere sostituito da Juric.

“Devono fare attenzione tante squadre: Sampdoria, Parma, Udinese, Spal, Genoa e lo stesso Verona. Sassuolo e Bologna le vedo fuori da questa lotta” ha aggiunto il toscano.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 16:10