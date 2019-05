Agnelli-Allegri, tutto da rifare: il retroscena

Il primo vertice tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non ha portato ai risultati sperati. Secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus e il presidente del club bianconero torneranno ad incontrarsi, se non nelle prossime ore sicuramente nei prossimi giorni, forse dopo la festa scudetto di domenica sera.

La cena di mercoledì sera non ha concluso nulla e non ha risolto i contrasti, ormai evidenti nonostante le smentite, che sono emersi tra l’allenatore della Juventus, che chiede un cambiamento importante in vista della prossima stagione (“Ho in mente la nuova Juventus da sei mesi”), e parte della dirigenza bianconera. Il mister toscano vuole innesti significativi ed è pronto a fare sacrifici dolorosi ma necessari (via Dybala, Pjanic…) per costruire una nuova squadra e rilanciare le ambizioni europee, la società invece punta ad acquisti di qualità per puntellare la rosa, ma nessun cambio di rotta. Le due parti non hanno in ogni caso rotto, e si cercherà il terreno comune necessario per arrivare a un compromesso.

Nel prossimo vertice, riporta la rosea, saranno presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. Il vice presidente dei bianconeri, a differenza di Allegri, era stato molto più cauto sul mercato estivo: “Non credo che ci si debba aspettare una rivoluzione: abbiamo una rosa di assoluto valore sia per l’Italia che per l’Europa, perciò credo che nuovi grandi giocatori sia molto difficile vederli”. Anche la battuta sullo stesso Allegri (“Resta? Chi vivrà vedrà”) aveva gettato e getta più di un’ombra sull’esito della trattativa.

L’altra questione rovente è il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020: il prossimo vertice, che con ogni probabilità si terrà alla Continassa, dovrà sciogliere anche questo nodo. In caso di rottura, le alternative principali sono Deschamps, Pochettino e Guardiola. Ma il tempo stringe, e i tifosi bianconeri sono sempre più disorientati.

