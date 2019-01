Agnelli chiede spiegazioni ad Allegri per la batosta

Il sogno Triplete è sfumato nel modo più brusco, anche se tutti i tifosi della Juventus, è inevitabile, a parte quelli più incontentabili, se c’era da rinunciare a qualcosa avrebbero puntato sulla Coppa Italia. Dopo quattro titoli consecutivi, i bianconeri non saranno a Roma a maggio dopo la scoppola subita dall’Atalanta nei quarti di finale.

Un 3-0 che non ammette repliche, visto che il risultato sarebbe potuto essere anche peggiore per la squadra di Allegri, travolta sotto tutti i punti di vista. Forse anche quello delle motivazioni, perché la testa poteva già essere all’andata degli ottavi di Champions in casa dell’Atletico Madrid, la partita più importante a breve termine visto l’ampio vantaggio sul Napoli in campionato.

Guai però ad abbassare la guardia laddove “vincere è l’unica cosa che conta” e allora al centro sportivo della Continassa giovedì mattina si è presentato il presidente Andrea Agnelli, già alle 10.45. Un segnale che non ha bisogno di ulteriori commenti e che ha fatto da preludio ad un confronto con giocatori e allenatore. Allegri è stato allontanato dal campo prima della fine del primo tempo per proteste, confermando lo scarso feeling con lo stadio di Bergamo, che lo aveva già visto protagonista di accese contestazioni nella partita di campionato giocata il 26 dicembre e pareggiata in rimonta per 2-2 grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo.

Atalanta bestia nera stagionale della Juventus, quindi, ma Agnelli ha ricordato che perdere può essere nella logica delle cose, ma con stile. Sconfitta ok, quindi, ma troppo pesante per essere accettata senza reazioni dalla società, mentre in seno alla tifoseria c’è spaccatura: c’è chi si preoccupa in vista della doppia sfida alla squadra di Simeone e c’è chi vede invece segnali positivi, come la classica sveglia che può servire a lungo termine.

Semmai preoccupa la situazione infortuni. Dopo Bonucci, contro la Lazio, si è fermato anche Chiellini infortunatosi a Bergamo nel primo tempo. Emergenza piena in difesa dopo la cessione di Benatia, perché Martin Caceres è a corto di condizione dopo una prima parte di stagione con pochi minuti nelle gambe. Alla Continassa si è quindi parlato anche di affari last minute nel settore.

