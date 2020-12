Agnelli e De Laurentiis: incontro a Firenze dopo le polemiche

Al centro-Italia, a metà del paese, per discutere delle ultime vicissitudini, valutare il presente, e pensare al futuro. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, di fronte in quel di Firenze per un incontro su svariate tematiche.

Come evidenzia Football Italia, i due presidenti a colloquio in un noto hotel cittadino per fare il punto riguardo a diversi punti. Su tutti la revoca del 3-0 a tavolino nei confronti del Napoli e la gara da giocare effettivamente allo Stadium di Torino nel corso della prima parte del 2021.

Non solo il discorso ‘mancata partenza a Torino e match da disputare’, ma anche possibil intrecci di calciomercato per le prossime sessioni, a cominciare dall’imminente finestra invernale che prenderà via a inizio gennaio e potrebbe vedere tra i protagonisti Arek Milik.

Agnelli e De Laurentiis a colloquio anche riguardo la gara di Supercoppa Italiana di gennaio, e a proposito delle dichiarazioni tra il presidente azzurro e l’allenatore bianconero Pirlo in seguito alla decisione del CONI di far giocare la gara di Serie A rinviata lo scorso ottobre.

Non è chiaro quando Juventus-Napoli di Serie A potrà disputarsi, se a gennaio o più avanti, ma l’incontro potrebbe portare anche ad un punto comune da presentare alla federazione, anche in base al cammino delle due squadre rispettivamente in Champions ed Europa League.

A differenza delle altre stagioni, sopratutto nell’era napoletana di Sarri, per la prima volta nè Napoli nè Juventus sono nelle posizioni di testa del campionato: Inter e Milan attualmente a duello per lo Scudetto, con azzurri e bianconeri ben distanti. Ma con la famosa gara ancora da recuperare.

