Agnelli: "La Juventus deve avere la capacità di guardare avanti"

Durante il 'J1897Day', tradizionale appuntamento con tutti i tifosi bianconeri del mondo che si è tenuto venerdì sera, Andrea Agnelli ha parlato del dominio della Juventus nel campionato italiano: "Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello ma non è così: dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore".

Il presidente dei bianconeri non si è sbottonato sulla questione Allegri ma ha precisato: "Il tratto distintivo del nostro club è sempre stato la capacità di innovarci, vedere il futuro prima degli altri. In qualità di Presidente dell'Eca sono concentrato, insieme agli altri soggetti coinvolti, a ridisegnare il calcio del futuro. La Juventus d'altro canto deve avere la capacità di guardare avanti, consolidando al tempo stesso il proprio parco immobiliare e realtà come l'Under 23 e la Juventus Women, capaci queste ultime di vincere il secondo scudetto consecutivo nei loro primi anni di vita. Si vive nell'oggi, insomma, ma proiettati nel domani e nel dopodomani".

Nessun riferimento, almeno non diretto, al tecnico livornese che è stato intercettato da Striscia La Notizia, dove ha parlato per la prima volta dopo il divorzio con la Juventus. Alla consegna del Tapiro d'Oro l'ex tecnico del Milan ha commentato: "Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!".

Sul suo sostituto a Torino non si è sbilanciato: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società. Il mio futuro? Ora vado un po' al mare".

"Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Ma cosa è successo?", la domanda di Staffelli. L’allenatore risponde: "Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juve! È così, la vita va, viene, va…". L'inviato del tg satirico lo incalza: "Il signor Agnelli non voleva darle i soldi che magari le danno in qualche altro team? Tipo il Barcellona…". Allegri ride: "No, no, no, assolutamente". Berlusconi l'ha chiamata al Monza? "Sì, veramente!".

SPORTAL.IT | 18-05-2019 09:12