Agnelli, spunta l'hashtag per Allegri

Il giorno dopo la festa per la conquista dello scudetto consecutivo numero otto, quinto della gestione Allegri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha ringraziato nuovamente il tecnico livornese, che nella prossima stagione non siederà più sulla panchina dei bianconeri, come anticipato nella conferenza congiunta tenuta da tecnico e presidente prima della gara contro l’Atalanta.

Il nome del prossimo allenatore della Juventus è ancora avvolto nel mistero, così come quello dell'eventuale prossima squadra diretta da Allegri, ma il tempo delle celebrazioni non è ancora finito.

"#Graziemax" è il contenuto del telegrafico tweet di Agnelli, come didascalia di una foto che ritrae i due sorridenti con la Coppa dello scudetto in mano.



SPORTAL.IT | 20-05-2019 17:02