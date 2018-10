Agostini aspetta Valentino Rossi

Giacomo Agostini ai microfoni di Sky si dice ottimista sul ritorno di Valentino Rossi e Maverick Vinales ai massimi livelli. “Domenica scorsa hanno fatto una grande gara, speriamo non sia solo il tracciato favorevole. Io credo di no, è cambiato qualcosa. Abbiamo già un grande show e se aggiungiamo i due piloti Yamaha possiamo avere ancora più spettacolo, auguriamoci che alla prossima in Giappone ci siano anche loro così che ci possano essere scintille”.

Marquez è vicino al settimo Mondiale vinto: il record di Agostini a 15 è ancora lontano, ma non così tanto. “E’ talmente giovane che potrebbe arrivarci. Siccome tutti hanno il piacere di raggiungere il mio record, io ora sono felice di averlo… il giorno che me lo batteranno sarà contento del grande pilota che ci riuscirà”.

Nella prossima stagione Marquez si ritroverà in squadra Jorge Lorenzo, con cui ha avuto qualche screzio già quest’anno: “Ci saranno scintille se Lorenzo riuscirà a competere alla pari, altrimenti se Marquez sarà superiore non ci saranno discussioni”.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 17:10