Agostini: "Il titolo ormai è suo al 70%"

Il pluricampione del mondo Giacomo Agostini in un’intervista ad As si è decisamente sbilanciato sulla lotta al titolo in MotoGp: “In ottica titolo ora scommetto il 70% su Mir e il 30% su Quartararo. Su Maverick e Dovizioso credo sia meglio non puntare più, dico Mir perché sta andando molto bene ed è molto costante, anche se non ha ancora vinto una gara e gliel’ho detto direttamente. Abbiamo avuto modo di parlare dopo la gara sulla tv italiana e gli ho detto: ‘Guarda, tu hai fatto una bella gara oggi e il tuo campionato è fantastico, ma per essere campione del mondo devi vincere una gara’”.

Poi fa i complimenti ad Alex Marquez: “È incredibile quanto sia migliorato negli ultimi due GP. Guida la Honda in modo molto dolce e delicato. Non la strapazza per andare veloce come fa suo fratello. Ho già scritto a Marc un messaggio dicendogli di tenere d’occhio suo fratello Alex quando torna, perché non scherza”.

OMNISPORT | 20-10-2020 11:47