Agresti: Conte non sa contro chi ha perso, deve dare spiegazioni

Ci sono tanti modi di leggere lo sfogo di Conte, che fa ancora discutere a distanza di giorni dal ko con il Borussia Dortmund. Ce l’aveva solo con la società che non ha rispettato i patti? Ha indirettamente scaricato sull’inesperienza dei suoi giocatori? Ha messo le mani avanti in caso di eliminazione? Ha motivato tutto l’ambiente come un leader deve fare? Si sente e si legge di tutto in questi giorni ma mentre Marotta sembra intenzionato ad accontentarlo sul mercato c’è anche chi continua a rimproverarlo.

CONTRARI – In tanti, da Moggi ad altri addetti ai lavori, hanno evidenziato come un’uscita del genere fosse passibile quasi di esonero. Una mancanza di rispetto nei confronti di chi lo paga e anche lautamente.

L’ATTACCO – Anche Stefano Agresti non giustifica niente dell’atteggiamento del tecnico dell’Inter. La storica firma del Corriere parla a Radio sportiva e mette spalle al muro Conte, sottolineando alcuni aspetti.

LE PAROLE – Agresti dice: “Conte al termine della gara contro il Borussia avrebbe dovuto spiegare come sia stato possibile che la sua squadra abbia perso dopo essere stata in vantaggio per 2-0. I 10 giocatori di movimento del Borussia hanno giocato 1000 minuti in più di quelli dell’Inter”.

RISPETTO – Poi aggiunge: “Conte è un allenatore straordinario perchè ottiene il massimo dai giocatori che allena, ma questa uscita è clamorosamente irrispettosa nei confronti del club che gli riconosce 11 milioni netti a stagione e che ha cercato di accontentarlo in tutto”.

LE REAZIONI – Anche all’interno del mondo nerazzurro prevalgono le critiche sui social: “Inter totalmente ostaggio di Conte per il quale è sempre colpa di qualcun altro quando le cose vanno male” o anche: “Non è cambiato, incapace di ammettere i propri errori, sempre vittima di qualcun altro, degli errori altrui e delle mancanze altrui. Mai un’autocritica vera e pura”.

LE COLPE – C’è chi sottolinea: “Attaccare la società per nascondere le proprie colpe è quello che ha fatto Antonio. Ha voluto l’armadio da 104kg. ha voluto voluto Barella, Sensi… Marotta si è messo in tutte le “posizioni” pur di accontentarlo (12 mil), E lui? Il solito, senza misura e senza rispetto”.

MEMORIA LUNGA – Un altro utente osserva: “Per chi si fosse dimenticato, Conte è colui che ABBANDONÒ una squadra e una società a ritiro già iniziato perché a suo modo di vedere non c’erano i presupposti per fare di più. Beh quella stessa squadra 9 mesi dopo arrivò a giocarsi una finale di CL”.

L’IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Quando uscirà l’autobiografia di Antonio Conte, al posto dei ringraziamenti finali ci saranno le lamentele” o anche: “Conte ha chiesto tre acquisti, Perisic, Nainggolan e Icardi” e infine: “Ma Conte, fosse stato sulla panchina della Roma con questa miriade di infortuni si sarebbe gettato nel Tevere?”.

SPORTEVAI | 08-11-2019 11:03