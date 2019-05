Aguero è pronto a riprendersi l'Argentina

Altra stagione vincente per Aguero. Con 21 gol in 33 presenze in campionato, il bomber argentino è stato fondamentale per la vittoria della Premier League da parte del suo amato Manchester City. Ora El Kun ha altri obiettivi.

Aguero è pronto a tornare a vestire la casacca albiceleste (non gioca con la propria nazionale dai Mondiali del 2018). Secondo il Daily Mail, verrà convocato dal Ct Scaloni per partecipare all'imminente Copa America, in programma dal 14 giugno al 7 luglio 2019.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 07:47