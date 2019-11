Il Leganés fanalino di coda della Liga ha ufficializzato lunedì la nomina di Javier Aguirre come nuovo allenatore. Il tecnico messicano prende il posto di Luis Cembranos, al lavoro a interim dopo il licenziamento di Mauricio Pellegrino.

Non è la prima esperienza di Aguirre in Spagna: è già stato al timone di Atlético Madrid, Osasuna, Saragozza e più recentemente Espanyol. Sarà in panchina venerdì sera in casa contro la Real Sociedad.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 15:17