Ai tifosi piace l'Inter contro il Psg: c'è un solo bocciato

Il risultato, si sa, è l’ultima cosa che conta nelle amichevoli estive, ma trovare il pareggio a tempo scaduto per poi conquistare il trofeo ai rigori è senz’altro meglio che perdere. E così l’1-1 ottenuto da un’Inter spuntata a Macao contro il Paris Saint-Germain, con appendice vincente dal dischetto, è considerato più che soddisfacente dai tanti tifosi nerazzurri che, come di consueto, si affollano su Twitter a commentare le gesta dei proprio beniamini. La mano di Conte si inizia a intravedere e a far sorridere i support interisti è anche la bella prova di un potenziale campione, Esposito, e la rete di un altro gioiellino: Longo.

I promossi – A inaugurare i complimenti al giovanissimo attaccante nerazzurro è un tifoso vip, il giornalista Fabrizio Biasin, che a metà gara scrive sul suo profilo: “L’unica cosa che mi viene da dire di questa inutile amichevole è: meno male che Esposito ha rinnovato”. “Ma quanto è forte Esposito?”, si chiede Daniele. “Due amichevoli seriesposito f ed Ea più o meno quello che vuole. Talento altissimo, purissimo”, rincara la dose Alessandro. “Finalmente si intravede una parvenza di gioco, erano anni che ne sentivo la mancanza”, scrive Mario. Applausi anche per Handanovic: “Un muro, un muro”, scrive estasiata Marcella.

Il bocciato – A parte qualche critica sparsa per Gagliardini, Borja Valero e per Joao Mario, in campo nel finale, è soprattutto Perisic a catalizzare su di sè i commenti negativi. “Viaaaaaaaaaaaaaa”, scrive indignata Alessandra mentre un altro tifoso è caustico: “Perisic dovrebbe essere oggetto di studi scientifici. Un mistero vero e proprio”. “Praticamente con un attaccante normale al posto di Perisic, avremmo segnato 3/4 gol oggi”, sottolinea Antonio mentre il post di Alessandro è di una logica stringente: “Longo più decisivo di Perisic“.

SPORTEVAI | 27-07-2019 15:40