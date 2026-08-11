Aia, Orsato: “L’arbitro deve tornare al centro delle decisioni, il Var solo in caso di chiaro ed evidente errore”

"Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il Var come supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore": è la filosofia indicata da Daniele Orsato

“Riportare l’arbitro al centro della partita e utilizzare il Var come supporto eccezionale, limitandone l’intervento ai casi di chiaro ed evidente errore”: è la filosofia indicata da Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione nazionale di serie A e B, per la nuova stagione degli arbitri italiani. Lo ha detto al termine del raduno precampionato a Cascia. “L’eredità del mondiale – ha spiegato Orsato – è che abbiamo visto come la figura centrale sia stata l’arbitro. E noi vogliamo che rimanga la figura centrale, che prenda le decisioni e il Var intervenga quando deve intervenire”. Una linea, ha aggiunto, che segue le indicazioni internazionali: “Uefa e Fifa hanno ribadito il concetto del chiaro ed evidente errore”. (immagini di Gianluigi Basilietti)