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CALCIO CONFERENCE LEAGUE

Ajax-Atalanta, moviola: che sarebbe successo col rigore per la Dea sullo 0-0?

La prova dell’arbitro Nobre alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam nella terza giornata di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito 4 giocatori

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche sbavature ma un punto interrogativo pesante per il portoghese Nobre – al debutto nelle coppe europee – che sullo 0-0 non ha concesso un rigore alla Dea. Cinque gli ammoniti, un gol annullato, vediamo cosa è successo alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam nella terza giornata di Conference League.

Ajax-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ gol dell’Ajax con Mokio ma la rete viene annullata per fuorigioco. Primo giallo al 45′, è per Amrabat per un pestone su Scamacca. Al 60′ la Dea chiede un rigore per un contatto in area tra Zalewski e Klaassen ma per l’arbitro è solo corner. Resta più di un dubbio. Al 68′ ammonito Samardzic per fallo su Baas.

Finale thrilling

All’86’ giallo a Zalewski per un intervento ruvido su Mokio. All’87’ valido il gol di Arokodare: Baas lancia l’attaccante che resiste alla carica di Obric e batte Carnesecchi. Al 92′ ammonito ter Stegen per una perdita di tempo. Al 93′ Ouazane entra a tutta velocità nell’area atalantina e poi da sinistra lascia partire un tiro che colpisce la traversa ed entra per il definitivo 2-0.

Chi è l’arbitro Nobre

António Nobre, portoghese, di professione fa il traduttore: è stato il suo debutto nelle coppe europee, scarsa la sua esperienza internazionale che si limitava solo ad una gara di League B di Nations League.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Nelson Pereira e Francisco Pereira con Oliveira Da Silva IV uomo, lo spagnolo Martínez Munuera e Ana Cláudia Silva Ribeiro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Amrabat, Samardzic, Zalewski, ter Stegen.

Ajax-Atalanta, moviola: che sarebbe successo col rigore per la Dea sullo 0-0? Ansa

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