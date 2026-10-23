Ajax-Atalanta, moviola: che sarebbe successo col rigore per la Dea sullo 0-0?

Poche sbavature ma un punto interrogativo pesante per il portoghese Nobre – al debutto nelle coppe europee – che sullo 0-0 non ha concesso un rigore alla Dea. Cinque gli ammoniti, un gol annullato, vediamo cosa è successo alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam nella terza giornata di Conference League.
- Ajax-Atalanta, i casi da moviola
- Finale thrilling
- Chi è l’arbitro Nobre
- L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Ajax-Atalanta, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ gol dell’Ajax con Mokio ma la rete viene annullata per fuorigioco. Primo giallo al 45′, è per Amrabat per un pestone su Scamacca. Al 60′ la Dea chiede un rigore per un contatto in area tra Zalewski e Klaassen ma per l’arbitro è solo corner. Resta più di un dubbio. Al 68′ ammonito Samardzic per fallo su Baas.
Finale thrilling
All’86’ giallo a Zalewski per un intervento ruvido su Mokio. All’87’ valido il gol di Arokodare: Baas lancia l’attaccante che resiste alla carica di Obric e batte Carnesecchi. Al 92′ ammonito ter Stegen per una perdita di tempo. Al 93′ Ouazane entra a tutta velocità nell’area atalantina e poi da sinistra lascia partire un tiro che colpisce la traversa ed entra per il definitivo 2-0.
Chi è l’arbitro Nobre
António Nobre, portoghese, di professione fa il traduttore: è stato il suo debutto nelle coppe europee, scarsa la sua esperienza internazionale che si limitava solo ad una gara di League B di Nations League.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Nelson Pereira e Francisco Pereira con Oliveira Da Silva IV uomo, lo spagnolo Martínez Munuera e Ana Cláudia Silva Ribeiro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Amrabat, Samardzic, Zalewski, ter Stegen.