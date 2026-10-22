L'Atalanta perde ad Amsterdam dopo una prova opaca e un finale da dimenticare. Sarri recrimina per il contatto su Zalewski, Obric e De Ketelaere finiscono sotto accusa

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Cercasi Sarrismo disperatamente. L’Atalanta delude anche in Conference League: ad Amsterdam contro l’Ajax i nerazzurri crollano nel finale dopo aver sofferto per tutta la partita. Eppure alla Dea potrebbe mancare un rigore: l’arbitro portoghese Antonio Nobre non ha ritenuto da penalty un intervento sospetto su Zalewski. Una decisione che ha fatto infuriare Sarri.

Conference League, Ajax-Atalanta: primo ko e brutta prestazione

Sarri sceglie il 4-2-3-1 per affrontare i lancieri alla Johan Cruijff Arena: a Elmas, De Ketelaere e Zalewski il compito di supportare Scamacca. Ma è l’Ajax a fare la partita: Rosa centra subito un palo, Brandt si rende protagonista di una prestazione maiuscola, Marcos Leonardo si divora un’occasione colossale e Carnesecchi para tutto ciò che può, opponendosi a Mokio e Gloukh. L’Atalanta crea poco, sbanda in difesa e alla fine crolla: all’87’ il gigante Arokodare supera il portiere atalantino. Nel recupero Ouazane fissa il risultato sul 2-0.

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Sarri furioso per un rigore reclamato su Zalewski

Al 59’ l’episodio che fa storcere il naso a Sarri. Il capitano dell’Ajax Davy Klaassen, che nella stagione 2023/24 ha indossato la maglia dell’Inter, interviene in scivolata su Zalewski. Sembra esserci un contatto tra le gambe, ma per l’arbitro Nobre il calciatore dell’Ajax è intervenuto sul pallone. Il direttore di gara accompagna la decisione con un gesto delle mani per chiarire la propria valutazione. I bergamaschi protestano, mentre Sarri chiede lumi al quarto uomo. Il Var, però, non corregge la decisione del fischietto portoghese.

Obrić ne combina un’altra, De Ketelaere delude ancora

Alla vigilia del match il tecnico di Figline Valdarno ha provato a caricare il talento belga, evidenziando come l’ex Milan abbia “potenzialità enormi”. Nel prepartita anche il ds Cristiano Giuntoli ha coccolato il trequartista, giustificando il suo digiuno di gol con il ritardo nella preparazione e con il fatto che abbia disputato “un grande Mondiale”. Ma il campo ha detto altro: il De Ketelaere attuale sembra molto più vicino alla versione rossonera che a quella capace di mostrare numeri d’alta scuola a Bergamo. La gara del 25enne è durata 62 minuti: è stato il primo a essere richiamato in panchina da Sarri. Non un bel segnale.

Nel finale è arrivato anche l’errore fatale del giovane serbo Obric, che va al contrasto con il mastodontico Arokodare. Il risultato è disastroso: l’attaccante dell’Ajax vince nettamente il duello e si invola verso Carnesecchi, sbloccando la partita. Il classe 2006 aveva già causato un rigore nell’ultima gara di campionato persa contro il Milan.