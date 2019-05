Ajax campione, de Ligt non si sbilancia

L’Ajax è campione d’Olanda per la 34a volta. Questo il verdetto, annunciato, uscito dall’ultima giornata dell’Eredivisie 2018-2019 che ha visto i Lancieri travolgere per 4-1 il De Graafschap e mantenere così i tre punti di margine sul Psv Eindhoven, campione nel 2018, il cui successo per 3-1 sull'Heracles si è rivelato vano.

Il Psv ha fatto corsa di testa per tre quarti di stagione, dilapidando però poi il vantaggio e subendo il sorpasso decisivo ad aprile, nel miglior momento della stagione dell’Ajax, spintosi fino alle semifinali di Champions League eliminando Real Madrid e Juventus prima di arrendersi rocambolescamente al Tottenham.

Nel post gara il capitano Matthijs de Ligt, oggetto del desiderio di mezza Europa, non ha svelato il proprio futuro: “Non è il momento, ma parlerò molto presto”.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 23:16