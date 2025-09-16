Inter: Lautaro resta un dilemma, Chivu svela la scelta su Sommer e striglia i giornalisti 

Il tecnico ha spiegato che prenderà solo domani una decisione sul Toro, mentre lo svizzero sarà titolare tra i pali

Soltanto domani l’Inter saprà se Lautaro Martinez potrà scendere in campo contro l’Ajax: in conferenza stampa Cristian Chivu ha confermato i dubbi sulla presenza del capitano, mentre ha rivelato la scelta sul criticatissimo Yann Sommer. E difendendo la squadra ha anche strigliato i giornalisti per l’analisi post-Juventus.

Chivu striglia i giornalisti e difende l’Inter

Nessuna rivoluzione per l’Inter nella partita contro l’Ajax: nella conferenza stampa alla vigilia della gara che segna il debutto stagionale in Champions League Cristian Chivu ha strigliato i giornalisti per le critiche a suo dire eccessive dopo la sconfitta subita contro la Juventus, facendo intendere di voler insistere sugli uomini utilizzati finora.

“Se serve un salto di qualità sul piano della mentalità? Torniamo alle solite…”, lo sfogo di Chivu che poi ha preso posizione in favore dei suoi giocatori. “Per me la squadra è forte e l’ha dimostrato anche con la Juventus – ha aggiunto il tecnico accusando la stampa di giudicare solo in base ai risultati -. Guardando solo il risultato allora si può puntare il dito. Sappiamo cosa vuole dire perdere il derby d’Italia ma bisogna anche guardare le cose fatte bene durante la partita. Per me manca poco per dare continuità a quello che di buono stiamo facendo”.

Le novità con l’Ajax e la scelta su Sommer

Contro l’Ajax, ad ogni modo, delle novità ci saranno. Chivu potrebbe dare respiro ad almeno uno tra Acerbi e Akanji inserendo De Vrij o Bisseck, mentre Dimarco dovrebbe riprendere il suo posto sull’out sinistro, così come Sucic tornare in mezzo con Calhanoglu e Barella. In porta, invece, ci sarà ancora Sommer, criticatissimo dopo gli errori commesi contro la Juventus. “Non ho mai parlato di un cambio di portiere – ha chiarito Chivu -. Non è giusto mettere Sommer in piazza e tirargli i sassi. Non mi sembra bello dal punto di vista umano e Sommer ha dimostrato anche l’anno scorso quanto vale. Oggi non me la sento di cambiare Sommer perché lo chiede il popolo. Ho grande stima di Martinez e avrà la sua chance e ho stima anche per Di Gennaro. Sommer ora va anche sostenuto umanamente”.

L’attesa per Lautaro

La vera novità dell’Inter, allora, potrebbe essere forzata: a causa di un problema alla schiena Lautaro Martinez oggi non ha effettuato la rifinitura insieme ai compagni e s’è limitato al lavoro in palestra. Ai giornalisti Chivu ha chiarito di non sapere ancora se potrà contare o meno sul Toro. “Lo valuteremo domani e vedremo se lo avremo a disposizione”, la battuta del tecnico sull’argentino. Senza Lautaro, sarebbe Bonny a guadagnare il ruolo di titolare accanto a Marcus Thuram.