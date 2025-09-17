Ajax-Inter, come sta Lautaro: perché Pio può scalzare Bonny come alternativa. Sorpresa Chivu: c'è Frattesi

Il capitano vuole esserci, ma la parola d'ordine è rischi zero. Il tecnico ha già pronta l'alternativa e pensa di escludere un titolarissimo: finalmente una chance per Frattesi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A poche ore dall’esordio in Champions League contro l’Ajax, in casa Inter tiene banco il caso Lautaro. Come sta il capitano? Sono ore decisive che inducono Chivu alla riflessione: il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito verso una svolta a sorpresa. Così come a sorpresa Frattesi, finora ai margini, può spedire in panchina Barella.

Ajax-Inter, come sta Lautaro: gli aggiornamenti

Il mal di schiena post derby d’Italia non ha certo fermato Lautaro, Toro di soprannome e di fatto. Ma non cancella l’ansia di Chivu, che spera di avere a disposizione l’argentino in una gara già cruciale per il suo destino e quello per quello dell’Inter.

Sì, perché i nerazzurri hanno un disperato bisogno di voltare pagina dopo i due ko di fila contro Udinese e Juventus. E farlo alla prima in Champions sarebbe un segnale importante. Saltata la rifinitura ad Appiano Gentile prima della partenza alla volta di Amsterdam, saranno decisive le indicazioni della mattinata. La parola d’ordine è rischi zero. Lautaro vuole esserci, lo richiede il momento. Ma sarà impiegato dal primo minuto solo se non avvertirà alcun tipo di fastidio.

Ballottaggio Pio Esposito-Bonny: chi può vincerlo

Se il sudamericano non dovesse farcela, Chivu concederà una chance a Bonny o Pio Esposito, i due nuovi innesti che hanno dato una rinfrescata al reparto offensivo dell’Inter. L’ex Parma, costato 23 milioni e pupillo del tecnico romeno, è stato provato al fianco di Thuram prima di lasciare spazio al talentino di Castellammare di Stabia convocato anche da Gattuso in Nazionale, che, secondo le ultime indiscrezioni, paria abbia messo la freccia sul francese.

Del resto, Pio ha già dimostrato al Mondiale per Club di essere pronto alla ribalta internazionale. E il magic moment che sta vivendo dopo l’exploit in Serie B con lo Spezia può rivelarsi un fattore in grado di fare la differenza. Anche in Olanda, anche nella mitica Johan Cruijff Arena.

Sorpresa Chivu: Frattesi fa fuori un big

Crescono le quotazioni di Frattesi, che reclama spazio dopo lo scarso minutaggio che gli riservava Inzaghi. Con Chivu sta andando pure peggio, visto che finora è rimasto sempre in panchina. Tre partite e neppure un minuto in campo, ma contro l’Ajax potrebbe avere l’occasione di far ricredere il tecnico.

Già, come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ex Sassuolo è l’arma capace di garantire imprevidibilità e verticalità all’Inter per spiazzare la retroguardia dei lancieri. Una mossa che fa rumore, perché a lasciarsi la casacca dovrebbe essere Barella, un titolarissimo.