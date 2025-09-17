Ajax-Inter formazioni ufficiali: ecco chi gioca tra Lautaro, Bonny e Pio Esposito, le mosse di Chivu

Chivu non può più sbagliare dopo le due sconfitte in campionato. Il tecnico conferma Sommer tra i pali, nessuna sorpresa a centrocampo: avanti con Barella e Mkhitaryan

Da vent'anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ci siamo. L’Inter è pronta al debutto in Champions League nella splendida e suggestiva cornice della Johan Cruijff Arena. Chivu sfida il suo passato: da calciatore, infatti, si impose sulla scena internazione grazie all’Ajax. E proprio i lancieri, ora, possono decidere il suo futuro. Il romeno si gioca tutto o quasi in 90 minuti e non può sbagliare l’undici titolare. Chi gioca in attacco tra Lautaro, Bonny e Pio Esposito? Ecco le scelte dell’ex Parma.

Ajax-Inter, Chivu non può sbagliare

Contro la Juventus il nuovo tecnico nerazzurro si è affidato alle certezze di Simone Inzaghi. E neppure la sconfitta di Torino ha fatto cambiare idea a Chivu. A partire dalla porta. Nella conferenza stampa della vigilia, infatti, ha confermato Sommer tra i pali nonostante la prova negativa dello Stadium.

Non sono previste rivoluzioni, non adesso, non in Champions: Martinez dovrà dunque aspettare. Ma non tantissimo: l’ex Genoa potrebbe subentrare allo svizzero già alla prossima di campionato col Sassuolo. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ancora fiducia all’ultimo arrivato Akanji, mentre Acerbi lascia il posto a De Vrij. Bastoni sul centrosinistra.

Nessuna sorpresa a centrocampo

La formazione ufficiale cancella le possibili sorprese della vigilia. Non ci saranno né Sucic né Frattesi, costretto a un’altra panchina. Avanti con i soliti, ovvero Barella, Calhanoglu, assoluto protagonista del derby d’Italia, e Mkhitaryan., confermato a sorpresa dal primo minuto. Sulle corsie laterali Dumfries e il ritorno dal primo minuto di Dimarco.

Le scelte in attacco: chi tra Lautaro, Pio e Bonny?

Le attenzioni dei tifosi erano tutte rivolte su Lautaro. Il capitano, che non si era allenato nella rifinitura ad Appiano Gentile a causa di un fastidio alla schiena, non ce la fa a scendere in campo.

Solo panchina per il Toro, che probabilmente sarà gettato nella mischia solo nella seconda frazione e in caso di necessità. Il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny è stato vinto dal giovane talento di Castellammare di Stabia, che Chivu aveva già lanciato al Mondiale per Club. Per il golden boy, che ha esordito anche nella Nazionale maggiore, la possibilità di mostrare tutto il suo valore.

Ajax-Inter, le formazioni ufficiali