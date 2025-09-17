Ajax-Inter, il Var cancella un rigore a Thuram: Calvarese e Piccini sono increduli. La rabbia dei tifosi

Proteste nerazzurre alla Johan Cruijff Arena: dopo aver concesso il penalty, l'arbitro inglese Oliver cambia idea spiazzando l'esperto Calvarese: "Per me è un errore"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ajax-Inter si tinge di giallo per un calcio di rigore prima concesso dall’arbitro inglese Oliver e poi annullato dal Var. L’episodio, che ha visto protagonisti il difensore olandese Baas e Marcus Thuram, ha scatenato le proteste dei nerazzurri e non trova d’accordo l’ex fischietto Calvarese, esperto di Prime Video.

Ajax-Inter, il rigore procurato da Thuram

Minuto 33, sul risultato di 0-0 Thuram va via a Baas e penetra nell’area di rigore dei lancieri. Il difensore lo placca, l’attaccante dell’Inter cade e Oliver non esita a concedere il penalty a favore della squadra di Chivu.

Il rigore sembra netto e, infatti, è confermato in diretta dall’esperto Gianpaolo Calvarese, interpellato in diretta tv dal duo Piccinini-Ambrosini. “C’è un corpo a corpo iniziale, poi Thuram è bravo ad andare in vantaggio: il fallo c’è”.

Ma il Var lo cancella: Calvarese non è d’accordo

Ma l’esultanza del popolo nerazzurro dura poco, molto poco. Perché il Var richiama l’arbitro al monitor. Dopo aver rivisto le immagini, Oliver decide di annullare il penalty. Il motivo è dettato da una (leggera) trattenuta fuori area di Tikus ai danni dell’avversario.

Calvarese, però, non torna sui suoi passi e conferma: “Non sono d’accordo, per me resta calcio di rigore. Non è funzionale la sua trattenuta”. Dello stesso avviso anche i due telecronisti di Prime. L’episodio ha fatto ‘alzare la voce’ anche ai tifosi che hanno protestato in maniera veemente sui social. Otto minuti dopo, lo scatenato Thuram ha riportato il sereno sbloccando il match della Johan Cruijff Arena con un colpo di testa eccezionale sugli sviluppi di un corner.