Ajax-Inter, moviola: pasticcio di Oliver sul rigore, proteste anche degli olandesi

La prova dell’arbitro inglese Michael Oliver all’Amsterdam Arena in Champions League analizzata ai raggi X dall’esperto di Prime Calvarese

Da ormai sette anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, la scelta per Ajax-Inter ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera. Alti e bassi ai Mondiali per club ma come se l’è cavata ieri ad Amsterdam?

I precedenti di Oliver con l’Inter

Tre i precedenti dei nerazzurri col fischietto britannico. Con lui nessuna sconfitta, due vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring con Sam Barrott IV uomo, l’australiano Jarred Gillet al Var e l’inglese Salisbury all’Avar, l’arbitro ha ammonito Thuram e Mkhitaryan.

Ajax-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′, è per Thuram, colpevole di aver allargato troppo il braccio colpendo sul volto Edvardsen. Provvedimento eccessivo. Al 19′ Baas ingaggia un duello con Dumfries nei pressi della bandierina del corner: l’assistente ravvisa un fallo del nerazzurro che non c’è.

Al 27′ gli olandesi chiedono un rigore per un presunto tocco di mano nell’area interista di Dumfries, per Oliver non c’è nulla e il Var dà ragione all’arbitro. Al 34′ Oliver vede una trattenuta di Baas ai danni di Thuram in area e concede calcio di rigore all’Inter ammonendo il difensore dell’Ajax. Il fallo è netto, ma il VAR richiama l’arbitro all’on field review per fargli valutare una trattenuta antecedente di Tikus ai danni del suo diretto marcatore. Oliver revoca il penalty e, di conseguenza, il giallo a Baas.

Al 56′ timide proteste dell’Ajax per il contatto a centrocampo tra Thuram, già ammonito, e Regeer: per Oliver non c’è nulla. Al 67′ giallo per Mkhitaryan, che stende Edvardsen. Al 79′ su cross di Dumfries da destra, c’è la deviazione di Baas con la mano appena fuori dall’area di rigore. Non c’è però fallo: il difensore la tocca, spalle alla porta, col braccio attaccato al corpo. Dopo il recupero Ajax-Inter finisce 0-2.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sull’episodio del rigore revocato è Gianpaolo Calvarese. L’ex arbitro a Prime si dice in disaccordo: “Per me rimane calcio di rigore, all’inizio si trattengono un po’ a vicenda, è un cercare l’avversario: è statica, non sono d’accordo, ti dico la verità. L’ha levato, ma io non sono d’accordo”.