Ajax-Inter, il Var cancella un rigore a Thuram: Calvarese e Piccini sono increduli. La rabbia dei tifosi

Nel primo tempo l’Inter si vede annullare un rigore assegnato per un fallo di Baas su Thuram, l’arbitro Oliver all’onfield review torna sulla sua scelta. Ma la trattenuta del francese sembra molto leggera

Un calcio di rigore che avrebbe potuto sbloccare la sfida di Amsterdam dopo mezz’ora. Invece l’Inter si ritrova a fare ancora una volta i conti con una decisione che fa molto discutere e che mette ancora una volta in discussione l’uso del Var. E poco conto che circa 10 minuti dopo arrivi la rete del vantaggio dei nerazzurri proprio ad opera di Thuram, che dopo essersi visto togliere un calcio di rigore, trova la prima rete di questa stagione in Champions.

L’episodio controverso: Thuram atterrato

L’episodio contestato arriva al minuto 34’ quando Marcus Thuram viene atterrato in area di rigore e in maniera piuttosto plateale da Baas. L’arbitro Oliver non ha dubbi, assegna il calcio di rigore alla squadra di Chivu e ammonisce il difensore dei padroni di casa. La trattenuta è molto evidente ma i giocatori dell’Ajax protestano in maniera vibrante nei confronti soprattutto dell’assistente.

Oliver richiamato al Var

L’arbitro Oliver reagisce in maniera molto pacata alle proteste dei padroni di casa, la Var Room gli segnala che la decisione migliore è quella di rivedere l’episodio all’onfield rewiev e la decisione dell’arbitro dopo qualche minuto cambia. Prima della trattenuta plateale di Baas, c’è un movimento anche di Thuram che può essere considerato falloso. L’attaccante francese infatti si allaccia al suo difensore, trattenendo la maglia e riuscendo a ottenere un vantaggio. Oliver richiama a sè Barella e gli spiega la decisione.

Una scelta che però fa discutere, in fase di commento Piccinini sembra non avere dubbi e anche Gianpaolo Calvarese sembra molto deciso: “Al di là del corpo a corpo iniziale in cui Thuram è bravo a prendersi un vantaggio e per me è giusto anche il giallo”. Poi l’ex arbitro conferma: “Per me è un calcio di rigore, non sono d’accordo con la decisione dell’arbitro”.

La rabbia dei tifosi nerazzurri

Il vantaggio siglato da Thuram in chiusura di primo tempo non cancella le proteste dei tifosi nerazzurri che dopo l’annullamento del rigore vanno all’attacco sui social: “Una delle decisioni più ridicole prese da un Var negli ultimi 5 anni” scrive Peppe. “Si può dire che il rigore appena tolto è una roba scandalosa e che se dici il contrario sei in palese malafede?”, commenta un altro tifoso. Mentre Andrea è ironico: “Sul gol di Thuram mi aspettavo controllassero il Var, possibile formica pestate nel saltare” e ancora: “Incredibile non dare un rigore del genere. Questa stagione calcistica è partita malissimo per l’Inter a livello arbitrale. Non sono affatto buoni segnali”.