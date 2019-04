Ajax-Juventus, in campo stasera un miliardo di euro

Ci fosse stato il Barcellona o il City i numeri sarebbero stati ancora più impressionanti ma la parata di stelle che scende stasera in campo ad Amsterdam per Ajax-Juventus è egualmente imponente. Nei bianconeri campioni che hanno vinto tutto (Ronaldo) o quasi (gli altri, cui manca proprio questa benedetta Champions), nei lancieri giovani dalle certezze assodate che non sono più speranze e basta. Un manipolo di talenti che probabilmente è all’ultimo giro con la maglia dell’Ajax visto che i gioielli più brillanti sono già pronti a fare il salto nelle big d’Europa. Valutazioni astronomiche sul mercato sia per i vecchi volponi bianconeri che per le giovani leve olandesi. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport (che screma le due liste considerando 30 giocatori per una, tra quelli in campo dal primo minuto e quelli in panchina), la cifra dei cartellini si avvicina al miliardo di euro. Ecco il dettaglio:

AJAX:

André Onana (30 milioni), Joël Veltman (5 milioni), Matthijs de Ligt (70 milioni), Daley Blind (18 milioni), Nicolás Tagliafico (25 milioni), Lisandro Magallan (6 milioni), Noussair Mazraoui (12 milioni), Frenkie de Jong (84 milioni), Lasse Schøne (3 milioni), Donny van de Beek (25 milioni), Hakim Ziyech (35 milioni), David Neres (32 milioni), Dusan Tadic (20 milioni), Kasper Dolberg (22 milioni), Klaas Huntelaar (1 milione) = 388 milioni.

JUVENTUS:

Wojciech Szczesny (30 milioni), João Cancelo (45 milioni), Leonardo Bonucci (35 milioni), Daniele Rugani (20 milioni), Alex Sandro (45 milioni), Mattia De Sciglio (15 milioni), Miralem Pjanic (70 milioni), Blaise Matuidi (30 milioni), Sami Khedira (15 milioni), Rodrigo Bentancur (35 milioni), Federico Bernardeschi (45 milioni), Cristiano Ronaldo (117 milioni), Paulo Dybala (100 milioni), Mario Mandzukic (25 milioni), Moise Kean (15 milioni = 642 milioni.

SPORTEVAI | 10-04-2019 09:38