Ajax-Juventus, le probabili formazioni

Mercoledì della verità per la Juventus, che recupera in extremis Cristiano Ronaldo e prova a ipotecare subito ad Amsterdam la semifinale di Champions League. Gli olandesi rivelazione del torneo sono temibili e non a caso hanno eliminato il Real Madrid da tre anni campione d'Europa: la giovane squadra di Ten Hag ha segnato 12 reti nelle ultime tre partite di campionato ed è data in grande forma.

Allegri inoltre dovrà fare a meno diChiellini, che partirà con la squadra ma non sarà disponibile: al suo posto ci sarà Rugani. A centrocampo Pjanic con Bentancur e Matuidi, in attacco Bernardeschi e Mandzukic con Cristiano Ronaldo, che ha segnato 7 gol nelle sue ultime 4 partite giocate contro i Lancieri.

Ajax-Juventus Ore 21

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadić, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukić, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

SPORTAL.IT | 09-04-2019 15:15