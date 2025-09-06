Akanji rivela il vero motivo dell'arrivo all'Inter e attacca Guardiola

Il difensore svizzero, a segno ieri con la sua nazionale, non esclude in futuro un ritorno al City ma non ha dimenticato le parole del suo ex tecnico

E’ stato il coniglio nel cilindro di Marotta l’arrivo last minute di Akanji all’Inter. Nella lunga lista dei nomi monitorati dal presidente nerazzurro nessuno aveva inserito mai prima quello del difensore svizzero ma c’è un retroscena sul colpo di mercato finale dei nerazzurri, ed è lo stesso giocatore a rivelarlo.

La formula dell’acquisto di Akanji

Il trentenne nazionale ha completato il suo trasferimento in prestito al club italiano alla fine della sessione di calciomercato. L’accordo prevede un prestito di 1 milione di euro e un’opzione di riscatto di 15 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligatoria al raggiungimento di una serie di obiettivi. Nonostante ciò, Akanji resta sotto contratto con il City fino al 2027 e il giocatore non ha escluso l’idea di un ritorno.

Le parole choc di Guardiola

Dopo il gol nel successo di ieri della Svizzera, Akanji – che è stato tra i migliori – ha rivelato ciò che Guardiola aveva detto ai difensori del City riguardo alle loro opportunità in questa stagione. ” Ha chiarito ai difensori centrali che due avrebbero giocato e due sarebbero rimasti in panchina . E che sarebbe stato difficile per gli altri. Non sono stato contento di sentirlo, perché mi aspetto sempre di essere in campo”.

Nonostante le 40 presenze della scorsa stagione Akanji sembrava aver perso l’etichetta di fedelissimo di Guardiola e quando gli è stato chiesto perché avesse perso importanza nella formazione titolare del City, il difensore è stato schietto. “Dovrete chiederlo a lui “.

Il futuro di Akanji

Per questo motivo, ha ammesso che la partenza è stata difficile da elaborare. ” È ancora difficile per me accettare di non far più parte della famiglia del City, anche se, per certi versi, mi sento ancora così. La mia famiglia e io ci siamo sentiti molto a nostro agio a Manchester e ci mancherà sicuramente la vita lì. Sono molto contento però che alla fine tutto sia andato bene. Mi piace molto l’Inter “, ha confessato Akanji, lasciando però sempre aperta la porta a un possibile ritorno a Manchester se la sua opzione di acquisto non venisse esercitata: “Il fatto è che sono in prestito all’Inter, quindi teoricamente un ritorno a Manchester è possibile “.