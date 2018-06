Akira Nishino spiega come l'ha vinta

Akira Nishino, il commissario tecnico del Giappone, ha spiegato il segreto del successo ottenuto ai danni della Colombia.

"A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che non bastava essere in superiorità numerica per vincere ma che bisognava sfruttare la situazione con un migliore posizionamento in campo. Dopo essere andati in vantaggio abbiamo permesso ai nostri avversari di respirare, nella ripresa invece abbiamo giocato meglio, siamo stati costantemente in movimento fino a quando abbiamo realizzato la rete del 2-1" ha detto il timoniere nipponico.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 18:10