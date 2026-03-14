Al Ahli, favore a Inzaghi nella rincorsa a Ronaldo: Simone con l'incubo zero tituli

L’Al-Qadsiah batte l’Al-Ahli con una rimonta nel recupero e favorisce l’Al-Nassr di Ronaldo. Occasione ghiotta anche per Inzaghi che stasera proverà l'assalto alla vetta

Un passo falso dell’Al-Ahli rimette in gioco Simone Inzaghi nella rincorsa alla vetta di Saudi League. La clamorosa sconfitta del club degli ex Serie A Kessié e Demiral, contro l’Al-Qadsiah FC per 3-2 con un gol decisivo arrivato al 98′, rappresenta un duro colpo per la squadra guidata da Jorge Jesus: l’Al-Nassr, nonostante Cristiano Ronaldo sia ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, è sempre più lanciata verso il titolo, Occhio però all’Al Hilal di Inzaghi a -3 dal primo posto.

L’Al-Qadsiah continua la sua striscia positiva

L’Al-Qadsiah sta vivendo un momento straordinario: la squadra ha raggiunto 17 partite consecutive senza sconfitte. Un risultato che arriva anche dopo il cambio in panchina, con Brendan Rodgers subentrato a Míchel González. Proprio questo periodo di forma ha permesso all’Al-Qadsiah di battere un Al-Ahli che fino a quel momento aveva perso una sola partita in tutta la stagione.

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Il match: Toney apre, poi la rimonta incredibile

La gara sembrava indirizzata già nel primo tempo. Al 27’, Ivan Toney ha rafforzato la propria leadership nella classifica marcatori della Saudi Pro League portando avanti l’Al-Ahli. Poco prima dell’intervallo, Galeno ha servito l’assist per il raddoppio di Edoa, fissando il punteggio sul 2-0. Nel secondo tempo la sfida ha preso una piega completamente diversa. Al 63’ Juwayr ha accorciato le distanze, riaprendo la gara e dando nuova energia all’Al-Qadsiah. Nel recupero è arrivato il colpo di scena: prima Al Ammar al 92’ e poi Mahnashi al 98’ hanno completato una rimonta incredibile, ribaltando completamente il risultato e infliggendo all’Al-Ahli una sconfitta pesantissima.

Classifica sempre più corta

Il successo dell’Al-Qadsiah ha avuto conseguenze importanti anche per l’Al-Nassr, che ora può approfittarne nella sfida contro l’Al-Khaleej per provare ad aumentare il margine sulle inseguitrici in Saudi League anche senza Ronaldo.

La vittoria permette inoltre all’Al-Qadsiah di inserirsi nella corsa al titolo: la squadra è attualmente quarta con 60 punti, a sole quattro lunghezze dall’Al-Nassr, anche se con una partita in più disputata. Il campionato saudita, dunque, entra nella fase più calda della stagione e la lotta per il titolo resta apertissima con l’Al Hilal di Inzaghi che potrebbe raggiungere il secondo posto con la gara di stasera alle 20:00 e tornare in corsa per evitare un’altra stagione senza successi come quella dello scorso anno all’Inter.