Al Giro d'Italia 2019 volano gli schiaffi

L’ultima tappa in linea del Giro d’Italia 2019 ha parlato… spagnolo. Sono infatti tutti di lingua ispanica i protagonisti della frazione che ha portato il gruppo da Feltre e Croce d'Aune-Monte Avena, penultima fatica prima della cronometro finale di Verona. Il successo di giornata è andato a Pello Bilbao, basco del Team Astana, mentre in maglia rosa ha resistito Richard Carapaz: l’ecuadoregno della Movistar ha mantenuto intatto il vantaggio di 1’54” su Vincenzo Nibali aumentando a 3’16” il margine su Primoz Roglic, che ha perso oltre un minuto inclusa la penalizzazione inflitta dalla giuria per una spinta ricevuta da un tifoso quando lo sloveno era in difficoltà su una delle salite di giornata.

Vittoria finale in vista quindi per Carapaz, anche se la tappa resterà nella memoria soprattutto per quanto successo tra il colombiano Miguel-Angel Lopez e un tifoso. Il giovane scalatore, maglia bianca del Giro, ha infatti rifilato uno schiaffo a un ragazzo che, nel tentativo di incitarlo nella salita finale verso il traguardo di Monte Avena, ha inavvertitamente fatto cadere il corridore.

L'uomo è sfortunatamente finito contro un altro spettatore carambolando sul ciclista che è inevitabilmente caduto. All'arrivo Lopez, ancora furioso, ha commentato così l’accaduto: "Ero furibondo, perché pensavo di poter vincere la tappa. La mia reazione? È stata adrenalina pura. In quei momenti è difficile controllarsi".

Scortato dal compagno di squadra Landa, Carapaz ha vissuto la tappa sognata, respingendo tutti gli attacchi portati dai rivali di classifica, in particolare Vincenzo Nibali. Il messinese era andato in difficoltà sul Passo Manghen, Cima Coppi dell’edizione numero 102 della Corsa Rosa, salvo poi riprendersi e sferrare una serie di attacchi che non hanno però messo in difficoltà Carapaz. Tutto si deciderà quindi nei 17 km della cronometro finale di Verona.



SPORTAL.IT | 01-06-2019 18:19