Inzaghi spaventa Ronaldo, l’Al Hilal rilancia la sfida per il titolo: lo scontro diretto con l’Al Nassr è decisivo

L'ex Lazio Milinkovic-Savic trova il gol del pari, Mandas sigla il gol vittoria. La corsa in vetta è più aperta che mai: tra sette giorni la sfida tra l'ex Inter e CR7

Volata scudetto riaperta in Saudi League. A tre giornate dal termine del campionato, l’Al-Hilal di Inzaghi riaccende la corsa al titolo: prezioso 1-2 in rimonta sul campo dell’Al Khaleej e fiato sul collo alla capolista. Pressione ora trasferita sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che vede il margine assottigliarsi a due sole lunghezze in attesa dell’incrocio di giovedì contro l’Al Shabab. Poi, tra sette giorni, spazio allo scontro diretto tra la formazione dell’ex tecnico nerazzurro e quella di CR7. Novanta minuti che, con ogni probabilità, emetteranno la sentenza definitiva sul campionato.

Milinkovic-Savic pareggia i conti

Al Prince Mohammed bin Fahd Stadium di Dammam, l’avvio sorride ai padroni di casa. L’Al Khaleej sblocca la gara dopo appena undici minuti con la zampata del norvegese Joshua King. L’Al Hilal però non sbanda, riorganizza le idee, trovando il pari prima dell’intervallo. A rimettere le cose a posto ci pensa una vecchia conoscenza della Serie A: intuizione di Ruben Neves per Milinkovic-Savic e rete dell’ex Lazio proprio a ridosso del duplice fischio. Squadre negli spogliatoi in equilibrio.

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Mandash firma la rimonta, gol annullato a Benzema

Ripresa sul filo del rasoio. Inzaghi vuole l’intera posta in palio e si mette subito al sicuro: fuori il difensore turco Akcicek, gravato da un cartellino giallo, per evitare qualsiasi rischio di inferiorità numerica. L’inerzia passa dalla parte degli ospiti e al 79′ si concretizza la rimont. Guizzo decisivo di Mandash e sorpasso servito. Nel maxi-recupero l’Al-Hilal trova anche l’allungo definitivo con Karim Benzema. Il francese, subentrato a Marcos Leonardo, va a segno al 95′, ma il VAR interviene e cancella la rete. Dettaglio ininfluente ai fini del tabellino. Al triplice fischio sorride Inzaghi, che ha portato a casa tre punti pesantissimi e riaccendendo una corsa scudetto più viva che mai.

Tra sette giorni lo scontro diretto

Tre punti d’oro per l’Al-Hilal di Inzaghi, che accorcia le distanze e mette nel mirino l’Al Nassr. La capolista è reduce dal brusco scivolone contro l’Al Qadsiah: striscia di venti vittorie consecutive in frantumi e primato rimesso in discussione. Gara da dimenticare per Cristiano Ronaldo, autore di una prova opaca e protagonista in negativo con un clamoroso errore a porta sguarnita, costatogli l’ironia dei social.

La corsa al titolo passa ora dal calendario. Giovedì l’Al Nassr scenderà in campo per il match contro l’Al Shabab, poi l’attenzione si sposterà tutta sullo scontro diretto in programma tra sette giorni. Un vero e proprio spareggio per la Saudi League, in cui Inzaghi avrà un solo risultato a disposizione. L’ex Inter dovrà per forza battere gli uomini di Jesus per operare il sorpasso in vetta a soli novanta minuti dal termine del campionato.

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